70.3 ملياراً استثمارات المصارف الإسلامية نهاية يونيو

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 565 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بنحو 550.2 ملياراً في نهاية ديسمبر الماضي، ما يعني إضافة أصول جديدة تقارب 15 مليار درهم (14.8 ملياراً) خلال النصف الأول، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي. ووصلت استثمارات المصارف الإسلامية إلى نحو 70.3 مليار درهم نهاية يونيو توزعت بواقع 46 ملياراً في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و9.8 مليارات في سندات الدين و5.2 مليارات في الأسهم و9.3 مليارات استثمارات أخرى.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس في تقرير المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف - تقليدية وإسلامية أن أصول المصارف الإسلامية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 2% أو ما يعادل 11.1 مليار درهم مقارنة بنحو 553.9 مليار درهم في مايو الماضي، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 6.7% أو ما يعادل 35.5 مليار درهم مقارنة بنحو 529.5 مليار درهم في يونيو 2017. وارتفع إجمالي الائتمان للبنوك الإسلامية إلى نحو 367.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري قدرها 1.6% مقارنة بنحو 362 ملياراً في مايو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 5% مقارنة بنحو 350.2 ملياراً في يونيو 2017.

وزادت ودائع البنوك الإسلامية إلى 392.4 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بارتفاع نسبته على أساس شهري 1.1% مقارنة بنحو 388.1 ملياراً في مايو السابق عليه، وعلى أساس سنوي بنسبة 4.7% مقارنة بنحو 374.8 ملياراً في يونيو 2017.

البنوك التقليدية

وبحسب بيانات «المركزي»، ارتفعت أصول البنوك التقليدية إلى 2.183 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.2 مليار درهم مقارنة بنحو 2.181 تريليون في مايو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي قدرها 3.9% أو ما يعادل 81.4 مليار درهم مقارنة بنحو 2.1 تريليون في يونيو 2017.

وارتفع إجمالي الائتمان للبنوك التقليدية إلى نحو 1.254 تريليون في نهاية يونيو الماضي بزيادة طفيفة على أساس شهري مقارنة بنحو 1.255 تريليون في مايو السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي 2.9% أو ما يعادل 35.8 مليار درهم مقارنة بنحو 1.21 تريليون في يونيو 2017.

وزادت ودائع البنوك التقليدية إلى 1.291 تريليون في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس شهري 0.7% مقارنة بنحو 1.283 تريليون في مايو، وبارتفاع على أساس سنوي 6.4% مقارنة بنحو 1.214 تريليون في يونيو 2017.

ووصلت استثمارات البنوك التقليدية إلى نحو 255.6 مليار درهم في يونيو الماضي توزعت بواقع 195.7 مليار درهم في سندات الدين و30.9 ملياراً في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق و21.8 استثمارات أخرى و7.2 مليارات في الأسهم.

تمويلات

وصلت تمويلات المصارف الإسلامية للقطاع التجاري والصناعي إلى نحو 161.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 158 ملياراً في مايو السابق عليه، بينما بلغت تمويلات المصارف التقليدية للقطاع ذاته نحو 618.6 مليار درهم مقابل 616.5 ملياراً في مايو الماضي.