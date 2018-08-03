طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى هولندا مطلع ديسمبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، تعزيز خدماتها إلى هولندا بإضافة 5 رحلات أسبوعياً إلى العاصمة أمستردام تلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء. وستعزز الرحلات الجديدة الرحلتين اليوميتين القائمتين حالياً، وتتيح توقيت سفر أكثر ملاءمةً لزوار دبي، وتوفر إمكانية مواصلة السفر إلى مزيد من الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسيبدأ تشغيل أربع من الرحلات الخمس الجديدة بين دبي وأمستردام اعتباراً من 1 ديسمبر المقبل، في حين ستضاف الرحلة الخامسة في 1 يناير 2019، ليصبح عدد رحلات طيران الإمارات إلى العاصمة الهولندية 19 رحلة أسبوعياً.

واختارت طيران الإمارات مواعيد ملائمة للرحلات الخمس الجديدة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 145» دبي صباح أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد، وتصل مطار أمستردام شيفول الدولي صباحاً أيضاً، في وقت يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من يوم كامل في المدينة. كما يلائم توقيت الرحلات المسافرين إلى أمستردام، القادمين بغرض الأعمال من جميع الوجهات العالمية التي تخدمها الناقلة، وتشمل جوهانسبرغ وكيب تاون وسيدني وبنغالورو، إضافة إلى المسافرين الهولنديين العائدين إلى أمستردام من بانكوك وبالي وموريشيوس وجزر المالديف وسريلانكا.

وتتيح رحلة العودة «ئي كيه 146»، التي تغادر أمستردام صباحاً أيضاً، وتصل إلى دبي في المساء، للعملاء الاستفادة من خيارات إضافية عند السفر إلى دبي، أو مواصلة رحلاتهم إلى وجهات أخرى تشمل بوكيت وجوهانسبرغ. وستخدم طيران الإمارات الرحلات الجديدة بطائرات بوينغ 777-300ER بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية. وستعزز الرحلات الخمس الجديدة الرحلتين اليوميتين حالياً بين دبي وأمستردام «ئي كيه 147/‏‏148» و«ئي كيه 149/‏‏150» اللتين تشغلهما الناقلة بطائرات A380.

وتوفر الرحلات الخمس طاقة شحن إضافية على طائرة بوينغ 777 تصل إلى 20 طناً للرحلة الواحدة في كل اتجاه مع حمولة كاملة من الركاب. وتشمل أبرز صادرات أمستردام الزهور والأدوية وبضائع أخرى. وقد نقلت الإمارات للشحن الجوي خلال العام 2017، أكثر من 90 ألف طن من الصادرات والواردات الهولندية.

ويحظى ركاب طيران الإمارات بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها الناقلة على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودين من مختلف الجنسيات، بما فيها الجنسية الهولندية. ويستطيع ركاب درجة رجال الأعمال طلب خدمة السيارة المجانية مع سائق، إلى ومن المطار في دبي وأمستردام.