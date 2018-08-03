دبي تستضيف أكبر مسابقات إعداد القهوة في القيمة المالية عالمياً ديسمبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف النسخة العاشرة من «مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي»، التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل في دبي، وتتضمن إقامة أكبر مسابقات فن إعداد القهوة من حيث القيمة المالية في العالم، إضافة إلى استقطاب نخبة من أهم المختصين في مجال الباريستا من أنحاء العالم. وسيقام المهرجان في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتعتبر «بطولات دبي الدولية للقهوة»، التي يتضمنها المهرجان سنوياً، من أهم نقاط الجذب الرئيسية في عالم القهوة، حيث تجمع أبرز مختصي الباريستا من جميع أنحاء العالم ليستعرضوا مهاراتهم ويتنافسوا في مسابقة تقدّر جوائزها بأكثر من 50 ألف دولار، حيث تبلغ قيمة جائزة الفائز الأول 40 ألف دولار. ويتم خلال المسابقة تقييم مهارات المشاركين في إعداد القهوة، بما في ذلك الاسبريسو وقهوة اللاتيه ومهارات تخمير القهوة وفنون اختيار وتقديم المأكولات. وتتضمن البطولات فئتين من المشاركين للسماح لمختصي الباريستا في الإمارات من المشاركة إلى جانب بعض من أبرز المواهب العالمية في مجال الباريستا والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتبادل الأفكار معهم.

وقال آنسليم غودينهو، مدير عام شركة «انترناشيونال كونفرنسز آند اكزيبشنز»، الجهة المنظمة لمهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي: المهرجان منصة مثالية تجمع معاً المشترين الباحثين عن أفضل المنتجات، ومختصي الباريستا ومحترفي التحميص المهتمين بتقديم برامج التطوير والتدريب الاحترافي في مجال القهوة والشاي، ورواد الأعمال الساعين لاقتناص فرص وصفقات تجارية وبناء شراكات جديدة. ومع وصول المهرجان لدورته العاشرة، فإنه يسعدنا أنه بات الحدث الأهم للمختصين والمهتمين بصناعة القهوة والشاي. ومن أبرز فعاليات مهرجان هذا العام «كأس الإمارات لمتذوقي الشاي» وركن احتساء القهوة وبرنامج تعليمي تقدّمه جمعية القهوة المختصة.

تقنيات ومنتجات جديدة

وستتاح لمحترفي قطاع الضيافة، وأصحاب المقاهي ورواد الأعمال ومحبي القهوة والشاي الفرصة للتعرف على التقنيات والمنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة، بما في ذلك آلات القهوة المتطوّرة، والمطاحن، ومعدات تحميص القهوة، وأدوات وأكسسوارات تخمير القهوة، وتصميم المقهى، وتجهيزات وأكسسوارات المقاهي، وأنظمة تنقية المياه، فضلاً عن مجموعة واسعة من أنواع القهوة المختصة وأنواع الشاي والخلاطات المميّزة والمنتجات الأخرى وفرص حقوق الامتياز الدولية. ويتميّز مهرجان دبي الدولي للقهوة والشاي 2018 بكونه الوجهة المثلى لمستهلكي القهوة المختصة والمختصين في هذا المجال والموردين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.