«اتصالات» تبيع حصتها في «الثريا» إلى «الياه سات»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بيع حصتها المباشرة في شركة «الثريا» للاتصالات البالغة 28.042% لصالح شركة «ستار» للاتصالات الفضائية المملوكة من قبل «الياه سات». وأضافت «اتصالات» في إفصاح لسوق أبوظبي، أن الصفقة جاءت بعد حصول على الموافقة التنظيمية اللازمة وحصول «الياه سات» على ما لا يقل عن 75% من ملكية «الثريا». وبحسب الإفصاح، بلغت القيمة النهائية للسهم 0.0553 دولار ما يمثل قيمة إجمالية للصفقة بنحو 37 مليون دولار (137 مليون درهم).

وأغلق سهم «اتصالات» أمس متراجعاً بنسبة 1.17% إلى 16.95 درهم بعد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 27.24 مليون درهم من خلال 83 صفقة.

يذكر أن شركة «الياه سات»- ومقرها أبوظبي - متخصصة في توفير حلول متعددة الأغراض للاتصالات الفضائية (للأغراض الحكومية والتجارية) تشمل خدمات الإنترنت الفضائي، والبث التلفزيوني، والاتصالات للقطاعات الحكومية والتجارية، وذلك عبر مناطق الشرق الأوسط، وأفريقيا، ووسط وجنوب غرب آسيا.