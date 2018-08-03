آخر فرصة للفوز بكيلوغرام من الذهب وجوائز فورية في «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دعا «سيتي سنتر ديرة» مرتاديه إلى اقتناص الفرص الكثيرة في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي 2018، مثل التخفيضات الضخمة، والعروض الترويجية المغرية والجوائز القيّمة، إلى جانب الاستمتاع بتجربة الحياة العصرية المتكاملة التي تشمل التسوق وارتياد المطاعم والتسلية والترفيه وذلك حتى 4 أغسطس. ومن الآن لغاية 4 أغسطس يحصل المتسوقون في «سيتي سنتر ديرة» على قسيمة واحدة مقابل كل 200 درهم يتم التسوق بها في أي من متاجره توفر فرصة الدخول في السحب للفوز بكيلوغرام من الذهب.

وتواصل «ماجد الفطيم» توفير أسعد اللحظات للأسرة بمختلف أفرادها هذا الصيف في «سيتي سنتر ديرة» عبر العديد من الفعاليات الترفيهية المرحة، وخيارات المطاعم المتنوعة التي تقدّم تشكيلة واسعة من المأكولات من حول العالم. ويتيح «سيتي سنتر ديرة» لمرتاديه قضاء أوقات ممتعة في أجواء منعشة بعيداً عن حرارة الصيف، والفوز بجوائز قيّمة، واقتناص العروض المذهلة المتاحة في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي، والترفيه في الوقت نفسه عن أطفالهم في مرافقه المميزة.

وإلى جانب كل ذلك، يحصل كل من ينفق 150 درهماً في أيّ من مطاعم ومقاهي «سيتي سنتر ديرة» على تذاكر مجانية لأبنائه من «ماجيك بلانيت» تتضمن خمسة ألعاب. ويفوز على الفور كل من ينفق 600 درهم فأكثر في أي من متاجر الأزياء المختلفة بتذكرة واحدة من «فوكس سينما».