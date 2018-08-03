«إعمار» تدرس إنشاء قطار أفعواني في «دبي هيلز مول»

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تدرس شركة إعمار العقارية إنشاء قطار أفعواني في «دبي هيلز مول» وفق ما ذكرته مجلة ميد.

وتدور الفكرة حول إنشاء القطار الأفعواني على قطعة الأرض المجاورة لمركز التسوق على أن يتصل به. ونقلت ميد عن مصادر قريبة من المشروع أنه يجري دراسة أنواع متعددة من وسائل الألعاب ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.

ونقلت المجلة عن إعمار أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، وسوف تعلن التفاصيل عندما تنتهي من دراسة المشروع. ويمتاز «دبي هيلز مول» بموقعه المركزي في «دبي هيلز إستيت»، أحد أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، بمساحة تبلغ أكثر من 11 مليون متر مربع (ما يعادل مساحة 1550 ملعباً لكرة القدم)، تحتضن ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، وحديقة «دبي هيلز بارك» ومساحات خضراء واسعة وغيرها الكثير. ويسهل الوصول من «دبي هيلز إستيت» إلى «وسط مدينة دبي» و«مطار آل مكتوم الدولي».