ورشة عمل حول «علامة أبوظبي للثقة.. رحلتك للجودة»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نظّم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ورشة عمل بعنوان «علامة أبوظبي للثقة... رحلتك للجودة».

جاءت الورشة تماشياً مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً، وفي إطار دعم المجلس لهذه الخطة من خلال استراتيجية شاملة تركز على العناصر الرئيسة للبنية التحتية للجودة، حيث تم خلال الورشة تقديم صورة شاملة عن المتطلبات اللازمة لمنح ترخيص استخدام علامة الجودة، لضمان سلامة وجودة المنتجات.

وقام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة باعتماد علامة الثقة الخاصة به للدلالة على مطابقة المنتج لمعايير الصحة، والسلامة والبيئة، أو مطابقة الأنظمة الإدارية وأنظمة الإنتاج لاشتراطات الجودة الخاضعة لبرامج المطابقة.