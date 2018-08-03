3.5 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: Ⅶدبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.54 مليارات درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة قدرها 2.09 مليار درهم من خلال 331 إجراء. وتم تسجيل 644 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 85 مبايعة للأراضي بقيمة 717 مليون درهم و559 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 732 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 85 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الحبية الثانية كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الجداف.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 98 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 44 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.09 مليار درهم و222 رهن فلل وشقق بقيمة 391 مليون درهم، أهمها بمنطقة ورسان الثالثة بقيمة 654 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 180 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس 2.2 مليار درهم، وتم تسجيل 86 مبايعة بقيمة 217 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 96 مليون درهم و74 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 121 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين. وجاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة الجداف أهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 8 ملايين. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 985 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 843 مليون درهم و 67 رهن فلل وشقق بقيمة 142 مليون درهم، أهمها بمنطقة ورسان الثالثة بقيمة 654 مليون درهم ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 85 مليون درهم.