دناتا للسفريات تطرح عروضاً خاصة لعطلة عيد الأضحى

المصدر: Ⅶدبي- البيان

طرحت «دناتا للسفريات» عروضاً جذابة على برامجها تتيح فرصاً أمام عملائها لاستكشاف عدد من أروع الوجهات السياحية، والاستفادة من عطلة عيد الأضحى المبارك التي تليها عطلة نهاية الأسبوع. وتتنوع البرامج المتاحة من حيث المناطق والوجهات، وكذلك من حيث الأسعار، وتغطي تذاكر السفر والإقامة الفندقية ثلاث ليالٍ ووجبات الإفطار.

وتبدأ العروض من 2115 درهماً للشخص الواحد إلى تبليسي عاصمة جورجيا، والإقامة بفندق أمباسادوري تبليسي - 5 نجوم والسفر مع فلاي دبي. ويمكن السفر مع العربية للطيران إلى بودروم في تركيا، والإقامة في فندق لوكس بودروم -5 نجوم المطل على التلال والشاطئ بسعر 2599 درهماً للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويتوفر عرض السفر إلى سريلانكا، والإقامة في منتجع أنانتارا كالوتارا - 5 نجوم بسعر 2810 دراهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، والسفر مع الخطوط الجوية السريلانكية.