7.1 % نمو الشحن بمطار ورلد سنترال في النصف الأول

المصدر: Ⅶدبي- البيان

ارتفع حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال ليصل إلى 475.19 ألف طن في النصف الأول من العام الجاري، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 7.1% مقارنة بالحجم المسجل خلال الفترة المقابلة العام الماضي والبالغ 443.83 ألف طن، وذلك وفقاً للتقرير الصادر أمس عن مطارات دبي.

وبعد تحقيق نمو كبير وصل إلى قرابة 9% في الربع الأول من العام وصل حجم الشحن في مطار دبي ورلد سنترال إلى 245.35 ألف طن في الربع الثاني من العام؛ بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بحجم الشحن خلال الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 232.69 ألف طن.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي ورلد سنترال 517.81 ألف مسافر في النصف الأول من العام الجاري؛ بنسبة انخفاض بلغت 6.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حين بلغ العدد 554.99 ألف مسافر. وكان لدول الكومنولث النصيب الأكبر في عدد المسافرين عبر المطار خلال النصف الأول، حيث بلغ العدد 271 ألف مسافر، مع 98.63 ألف مسافر من شرق أوروبا، 89.55 ألف مسافر من غرب أوروبا، و49.67 ألف مسافر من الشرق الأوسط.

حركة الطائرات

وعلى صعيد عدد الرحلات وصل عدد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام 16.06 ألف رحلة مقارنة بـ 18.37 ألف رحلة خلال النصف الأول من 2017 بانخفاض نسبته 12.5% لكن متوسط المسافرين في الرحلة خلال النصف الأول من العام ارتفع بقوة إلى 163 راكباً مقارنة بـ 121 راكباً؛ أي بزيادة بلغت 34.7%. ويخدم مطار دبي ورلد سنترال حالياً 8 شركات طيران تشغل 95 رحلة أسبوعياً في المتوسط إلى 14 وجهة دولية وهو موطن لـ26 مشغلاً للشحن يعملون على 70 وجهة في جميع أنحاء العالم.