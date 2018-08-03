29 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية» خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حققت شركة رأس الخيمة العقارية أرباحاً صافية بقيمة 29 مليون درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الإيرادات إلى 75.43 مليون درهم. وبلغت الأرباح الإجمالية 40 مليون درهم، وربحية السهم 0.01 درهم.

وزاد إجمالي الأصول بأكثر من 117 مليون درهم بنهاية 30 يونيو 2018 لتواصل الميزانية العمومية للشركة اكتساب زخم أكبر، وبلغ إجمالي أصول المجموعة 5.28 مليارات درهم مقارنة بنحو 5.16 مليارات في نهاية 2017.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية: تلبي الشركة احتياجات السوق المتغيرة باستمرار، وهو ما يبرز في عمليات إطلاق مشاريعنا الجديدة في سبتمبر المقبل. ونسعى جاهدين إلى أن نكون رائدين في بناء مجتمعات ووجهات عقارية متطورة تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

ويجري إنشاء مبنى «جايت واي» السكني في جزيرة الراحة بميناء العرب في رأس الخيمة، ومن المتوقع أن يتم تسليمه في عام 2019. وهناك مشروع «باي ريزيدنسيز» بميناء العرب، ويشمل 4 أبراج تضم 569 شقة و16 منزلاً من طراز «تاون هاوس». ومن المقرر بدء عمليات الإنشاء خلال النصف الثاني.

كما تستمر أعمال البناء في برج «جلفار ريزيدنس»، بجزيرة الريم في أبوظبي وفقاً للجدول الزمني المحدّد، ومن المتوقّع تسليم المشروع العام المقبل. وتستمر أعمال إنشاء علامتين تجاريتين عالميتين للفنادق في ميناء العرب، مع توقع إنجازهما في العام المقبل، ومن المقرر البدء في أعمال إنشاء فندق العلامة التجارية الثالثة في ميناء العرب خلال الربع الرابع من 2018.

وتستمر أعمال الإنشاء في فندق ومنتجع أنانتارا المؤّلف من 306 غرف في ميناء العرب، ومن المتوقع افتتاح المنتجع، الذي يضم أول فيلات مبنية فوق الماء تحاكي نمط جزر المالديف في الإمارة بنهاية 2019.

ويجري العمل كذلك في فندق «منتجع إنتركونتيننتال ميناء العرب» الفاخر المكوّن من 350 غرفة، حيث من المقرر أن يستقبل المنتجع ضيوفه بحلول نهاية 2019.

ومن المقرر كذلك بدء أعمال الأساس في فندق «جايت واي آرجان روتانا»، الذي يضم 183 غرفة، ويعد جزءاً من مشروع تطوير ميناء العرب.