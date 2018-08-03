89.5 ملياراً استثمارات هندية بعقارات دبي منذ 2013

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لقيمة الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الهنود في قطاع العقارات في دبي منذ 2013 وحتى نهاية النصف الأول من 2018 إلى 89.5 مليار درهم، في خطوة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه هذه الجنسية من المستثمرين للاستثمار في القطاع، وذلك إلى جانب الجنسيات الأخرى من مختلف دول العالم.

ويحظى النشاط الكبير للمستثمرين الأجانب في القطاع العقاري في إمارة دبي والإمارات بشكل عام، باهتمام وسائل الإعلام الخارجية التي خصصت مساحات واسعة خلال الشهور الماضية من تغطياتها لرصد وتحليل حركة نشاط المستثمرين الهنود في القطاع.

وأكدت وسائل الإعلام الهندية أن المواطنين الهنود يشكلون أكبر الملاك الأجانب للمنشآت التجارية في المنطقة، وأن نحو 25% من الاستثمار الأجنبي في العقارات في دبي يسهم به حملة الجنسية الهندية.

ووفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة استثمارات الهنود في قطاع العقارات خلال العام الماضي فقط 15.6 مليار درهم، بعد أن وصلت 20 مليار درهم، و12 مليار درهم في العامين 2015 و2016 على التوالي.

ونقلت صحيفة «هندوستان» الهندية عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة استثمارات الهنود في عقارات دبي نحو 5.9 مليارات درهم. وبلغ إجمالي التصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 131 مليار درهم، من خلال 33.44 ألف صفقة عقارية. وخلال النصف الأول من العام بلغت قيمتها 111 مليار درهم في مؤشر على استمرار نشاط وجاذبية القطاع.

ووصل عدد المعاملات التي تم إجراؤها في النصف الأول 27642 معاملة، حيث تم تسجيل 18.191 مبايعة وصلت قيمتها إلى 40 ملياراً تقريباً، في حين كان هناك 7.668 عملية رهن بقيمة إجمالية 57.6 مليار درهم، وفي فئة التصرفات الأخرى، شهد السوق 1.783 تصرفاً بقيمة 13.4 مليار درهم.

المواطنون يتصدرون

وتصدر المواطنون الإماراتيون القائمة خلال النصف الأول من خلال 2986 استثماراً وصلت قيمتها إلى 6.8 مليارات درهم. وجاء في المرتبة الثانية الهنود باستثمارات 5.9 مليارات درهم من خلال 3.218 استثماراً، ثم مواطنو السعودية بـ 3.7 مليارات درهم تحققت من خلال 1.415 استثماراً.

وشهد النصف الأول من العام الجاري استقطاب دبي 9935 مستثمراً جديداً ينتمون إلى 143 جنسية أجنبية، ووصل عدد استثماراتهم إلى 11.889 صفقة، زادت قيمتها على 21 مليار درهم، بحسب إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كانت الدائرة أعلنت أن حصيلة العام 2017 أسفرت عن تسجيل 69.069 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 285 مليار درهم (77.6 مليار دولار)، 65% منها سجلت لصالح المستثمرين الأجانب.