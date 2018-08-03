أمانة تنفيذي أبوظبي تنظم مبادرة تركيب شريحة «أدنوك»

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

نفذت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مبادرة تركيب الشريحة الذكية، التي تعد إحدى المبادرات التطوعية التي يشرف على تنظيمها فريق السعادة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وذلك بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع. يأتي ذلك في إطار المبادرات الممنهجة التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بهدف تعزيز سعادة الموظفين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة لهم، حيث تم تسجيل الموظفين للحصول على الشريحة الذكية وتركيبها خلال يومٍ واحد.

وتم خلال المبادرة تركيب الشرائح الذكية لموظفي الأمانة العامة، وموظفي مكتب أبوظبي التنفيذي، حيث تعد هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها شركة أدنوك للتوزيع، أحد أسهل وأسرع طرق التزود بالوقود والدفع، ويمكن من خلال الشرائح الذكية الدفع مقابل التزود بالوقود دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الآلي عقب تعبئة الحساب الذكي إلكترونياً.

وتعكس المبادرة حرص الأمانة العامة على تعزيز أجواء الإيجابية والسعادة التي تتميز بها بيئة العمل لديها، إضافة إلى زيادة شعور الموظفين بأهميتهم، وبأنهم جزء من النجاح الذي تحققه الأمانة على مختلف المستويات، ما يسهم في الارتقاء بروح المسؤولية لدى الموظف، وينعكس إيجاباً على مستوى عملهم وإنتاجيتهم.

كما تجسّد المبادرة أهمية الشراكة العميقة بين الجهات الحكومية، والسعي الحثيث نحو رفع الوعي بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية كافة نحو تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

واعرب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومكتب أبوظبي التنفيذي عن امتنانهم لتنظيم هذه المبادرات حيث تتيح لهم التعرف على أحدث الخدمات الذكية لشركة أدنوك للتوزيع، مؤكدين أهمية المبادرات التي ينظمها فريق السعادة في الأمانة بشكل دوري، ما يسهم في رسم السعادة على وجوه الموظفين.