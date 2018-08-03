مالابار للذهب والألماس تعتمد حلولاً لإدارة البيانات الضخمة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت مجموعة مالابار للذهب والألماس اتفاقية شراكة مع «كابيلاري تكنولوجيز»، المتخصصة في الحلول السحابية المتكاملة لشركات البيع بالتجزئة ومقرها دبي، بهدف تحقيق التحول الرقمي باستخدام منصة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وستساعد كابيلاري شركة مالابار على الارتقاء بتجارب التسوق متعددة القنوات للعملاء.

ومع تنامي الزخم الذي تكتسبه تحليلات البيانات الكبيرة، اعتمدت مالابار للذهب والألماس مجموعة من حلول كابيلاري المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بهدف توفير تجربة عملاء أفضل تتميز بسلاستها وطابعها الشخصي. وتدير كابيلاري في الوقت الراهن نشاطات التواصل مع المتسوقين ومبادرات الولاء وتحليل البيانات لنحو 400 علامة تجارية مشهورة عالمياً.