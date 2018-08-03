26 % زيادة بعقود خام دبي الآجلة في يوليو

المصدر: دبي - البيان

ارتفع حجم العقود الآجلة لخام دبي في شهر يوليو الماضي بنسبة 25.97%، حيث تم تسليم 80.481 مليون برميل، مقارنة بالشهر السابق، وفق أرقام مؤسسة أي سي أي للبيانات. وتعد تلك أول مرة ترتفع فيها عقود النفط لخام دبي بنسبة تزيد على 20% منذ بداية العام الجاري، كما أن كمية التسليم اعتباراً من 31 يوليو هي الأعلى منذ ديسمبر عام 2016، عندما كان الرقم 81.873 مليون برميل، حسب البيانات.وارتفع حجم العقود للتسليم خلال شهر لخام دبي تسوية أغسطس، بنسبة 17.7% لتصل إلى 47.64 مليون برميل.

وتعكس العقود تسليم، خلال شهر، المتبادلة في شهر يونيو تسوية عقود شهر يوليو، بينما العقود المتبادلة خلال شهر يوليو تعكس تسوية عقود أغسطس. وبلغ حجم عقود خام دبي تسوية أغسطس أكثر من 75 ألف عقد، وعقود أغسطس تسوية سبتمبر أكثر من 200 ألف عقد، وفق بيانات أي سي أي. وجاء في تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن «رويترز» أن دبي حلت في المركز الرابع عالمياً في مجال تداولات عقود النفط الآجلة في شهر يوليو الماضي.