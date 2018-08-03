فندق ونادي ضباط القوات المسلحة يقدم عروضاً خاصة في عيد الأضحى

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة إطلاق عروض خاصة وتخفيضات لزواره خلال عيد الأضحى، مع منح زواره تجربة الاستمتاع بالمطبخ الإماراتي المتخصص والشهي.

ويقدم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وجبة غداء تتميز بتجربة إماراتية حقيقية. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات ستكون الوجبات مجانية لهم، بينما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 سنة فسيتناولون الطعام مع خصم 50%.

كما يمكن للأطفال حتى سن 12 عاماً الاستمتاع بإمكانية الدخول المجاني إلى قرية الأطفال التي تفتح من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً، ويمكن للعائلات الاستمتاع بلعبة البولينج بعد الغداء المتأخر من الساعة الواحدة ظهراً إلى العاشرة مساءً.