زيادة عدد مشتري العقارات عبر «سيل إني هوم.كوم»

المصدر: دبي - البيان

شهد عدد مشتري المنازل عبر موقع «سيل إني هوم.كوم» ارتفاعاً كبيراً منذ إعلان الموقع افتتاح منصته للمستهلكين. وقال عمر شيحان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في الموقع: تزايدت مجموعة المشترين لدينا إلى 600% منذ يناير، وهذه إشارة واضحة على الإقبال الكبير على سوق دبي العقاري.

وتأتي البيانات وفقاً لقاعدة المشترين المسجلين في الموقع، حيث تبلغ ميزانية 49% من المشترين مليون درهم فأكثر، وبرزت دبي لاند ومرسى دبي وقرية جميرا الدائرية ومدينة ميدان والمدينة الرياضية باعتبارها الوجهات الأكثر شيوعاً بين المشترين، حيث يسعى 52% من المستخدمين إلى الشراء في هذه المواقع. كما تظهر البيانات أن العقارات الكبيرة والصغيرة التي تتراوح بين غرفة واحدة إلى 3 غرف نوم تجد جميعها اهتماماً كبيراً. وتؤكد البيانات عموماً استمرار الحراك الكبير بسوق العقارات في دبي.