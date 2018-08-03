2.1 مليار دولار استثمارات خليجية بالطاقة المتجددة 2018

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

توقعت مؤسسة عالمية لدراسات الطاقة أن تصل استثمارات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مليارات الدولارات بحلول عام 2022، انطلاقاً من 2.1 مليار دولار في العام الجاري.

دوافع

وأضاف تقرير مؤسسة بوردرلس البريطانية للطاقة أن استدامة الموارد هي الدافع وراء الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تؤدي مبادرات مثل إنشاء محطات طاقة مستقلة إلى دفع الاستثمار الخاص في هذا القطاع.

وقد تجاوزت استثمارات الطاقة المتجددة في دبي 20 مليار درهم، وستصل إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، وتصل استثمارات هيئة مياه وكهرباء دبي في قطاع الطاقة إلى أكثر من 81 مليار درهم على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة، كما تعمل الهيئة على إنتاج المزيد من الطاقة النظيفة.

وتعتزم الإمارات زيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة لتصل نسبتها إلى 44% من إجمالي الطاقة المتولدة بحلول عام 2050.

نمو سريع

وكان قطاع الطاقة المتجددة هو أسرع القطاعات نمواً في الخليج في السنوات الماضية. وتمثل مشاريع الطاقة المتجددة 71% من إجمالي مشاريع الطاقة في دول مجلس التعاون، التي تنوي إضافة 210 ميجاوات من الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية.