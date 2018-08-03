«حياة» تعتزم افتتاح 3 فنادق جديدة في الإمارات حتى العام 2022

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تعتزم مجموعة «حياة للفنادق» (حياة) التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الإمارات بحلول عام 2022، هي فنادق «حياة بليس دبي» في حي الوصل، و«حياة سنتريك ذا بالم دبي»، و«حياة بليس دبي الميناء»، كما أعلنت عن إدخال ثلاث علامات تجارية جديدة إلى الشرق الأوسط بحلول عام 2019، وذلك عقب الكشف عن قرب افتتاح فندق «أنداز كابيتال جيت أبوظبي»، الذي يعد الأول من نوعه لعلامة «أنداز» العصرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقام المجموعة بتعيين كورت ستراوب في منصب نائب رئيس العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب غرب آسيا، ولودفيك بولدوكيان في منصب نائب رئيس التنمية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع وضع مجموعةٍ من خطط النمو المقرّر تنفيذها قريباً في جميع أنحاء المنطقة، تقوم مجموعة «حياة للفنادق» بإعداد فريق يتسم بالقوة والذكاء بقيادة ستراوب لإدارة التوسع المرتقب، حيث تستعدّ الشركة لمضاعفة عدد فنادقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2022.

وسيتولى كورت ستراوب إدارة العمليات الأساسية لمجموعة «حياة للفنادق»، ويعمل على تطوير المواهب وصقلها وتدعيم العلاقات مع المالكين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض بلاد منطقة جنوب غرب آسيا في نيبال، وبنغلاديش، وباكستان، وسريلانكا، كما تتضمن مسؤولياته الإشراف على الاستراتيجية التشغيلية لمجموعة «حياة للفنادق» وتنفيذها، ودفع عجلة النمو الاستراتيجي لعلامات المجموعة في المنطقة كون ذلك جزءاً من خططها العالمية في التوسع. وقال ستراوب: نعتقد أنّه قد حان الوقت لتوسيع حضورنا في سوق الشرق الأوسط الذي نرى فيه فرصة مهمةً لنا، وذلك عبر تقديم علامات تجاريةٍ جديدة ومفاهيم مبتكرة.

ومنذ تطوير أول فندق لها بدول التعاون في 1980، لا تزال علامة «حياة» تلتمس فوائد التوسع الكبير في هذه السوق الاستراتيجية المهمة، مستفيدة من تنوع المنطقة لتطوير محفظة علاماتها التجارية. وتدير مجموعة حياة حالياً 15 فندق خدمات كاملة، و3 فنادق تقدّم خدمات مختارة بالمنطقة.

ولاء

كشفت مجموعتا حياة وسمول لوكشري هوتلز أوف ذا وورلد عن خطة تحالف توفر المزيد من الفرص لأعضاء برنامج الولاء «وورلد أوف حياة» للاستمتاع بمزايا البرنامج في مزيد من المواقع. ومن المزمع إطلاق الخطة بنهاية العام.