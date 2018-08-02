الحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة "شون العقارية"

المصدر: البيان الالكتروني

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات "شون العقارية"، وأيضاً أموالها المودعة في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة ومحاكم دبي الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كافة حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في تلك المشاريع.

وأكدت الدائرة أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان حقوق المستثمرين بعد قيام "شون" باستغلال أموالهم وعدم إيداعها في حساب الضمان.

وأهابت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجميع المستثمرين ضرورة إيداع المبالغ في حساب الضمان، ومن ثم تحويلها إلى المطوِّر بالتوازي مع نسبة الإنجاز في المشروع، مشدّدةً على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على أموالهم وضمان حقوقهم، إذ لا يُنصح أن يقوم المشتري بتسديد أي مبالغ مالية مباشرة لأي مطوِّر خارج إطار حساب الضمان.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن مساعيها الرامية إلى المساهمة بصورة فعالة في ترسيخ دعائم المناخ الاستثماري الآمن والمُنظَّم القائم على مبدأ الشفافية ويوفر الحماية اللازمة لجميع أطراف العمليات الاستثمارية ويصون عليهم حقوقهم.