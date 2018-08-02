«سي إن إن»: دبي تغيّر النظام القانوني بأول محكمة «بلوك تشين»

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية العالمية أن دبي ستغير النظام القانوني بأكمله، من خلال أول محكمة في العالم تعتمد على تقنية «بلوك تشين»، التي أعلنت دبي مؤخراً عن البدء في إنشائها.

وقالت «سي إن إن» إن المحكمة الجديدة ستضع دبي في صدارة حركة الابتكار في مجال التقنية القانونية والقضائية على مستوى العالم.

وأوضح تقرير «سي إن إن» أن المحكمة الجديدة ستتضمن فريق عمل مشتركاً بين محاكم مركز دبي المالي العالمي ومبادرة «دبي الذكية» وهما الطرفان المشتركان في تطوير محكمة «بلوك تشين» في دبي وأعلنا عنها في مطلع الأسبوع الجاري.

وسيتولى الفريق تطوير شبكة تعتمد على تقنية «بلوك تشين» والعقود الذكية لتبادل الوثائق والمستندات الخاصة بالمنازعات التجارية في الزمن الفعلي، وذلك بغرض تنفيذ وتفعيل القانون خارج الحدود على نحو يتسم بالكفاءة.

وبعد ذلك، سيقوم الفريق بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقنية «بلوك تشين»، سواءً كانت منازعات محلية أم دولية من خلال نصوص، شروط وأحكام تنظيمية وتعاقدية مدرجة في العقود الذكية.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن هذه الآلية التي ستعمل بها المحكمة الجديدة ستحقق عدداً من الفوائد بعيدة المدى، والتي تتضمن تبسيط إجراءات التقاضي على نطاق واسع، والتخلص من مشكلة التضارب في الوثائق والمستندات.