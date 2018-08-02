شراكة بين مكتب حمدان بن محمد آل نهيان و«أبيكون جروب»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

قام مكتب الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان و«ابيكون جروب دي إم سي سي» بتوقيع مذكرة تفاهم لإضفاء الصفة الرسمية على الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وتنظم مجموعة «ابيكون جروب» فعاليات قمة «3 تيك» التي تستقطب عدداً كبيراً من الخبراء العالميين من رواد مجالات الذكاء الاصطناعي، وبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، حيث تتركز النقاشات حول كيفية تحقيق التقارب بين هذه التقنيات في المستقبل. وتنعقد هذه القمّة التي تُعد الأولى من نوعها بدبي في 15 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة السفراء الرسميين للقمة هم آدم لجاج، الرئيس التنفيذي لشركة أيه إي كابيتال، وآري زولدان، الخبير التقنيّ صاحب المشاركات العديدة في برامج قنوات سي إن إن وفوكس و إن بي سي.

وتأتي قمة «3 تيك» في سياق جهود الإمارات ودعمها للتقنيات الجديدة للمستقبل، لذلك فإن الشراكة في إطار دعم الأجندة التقنيّة المستقبلية للإمارات. ومن المقرر أن تشهد القمة سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى.