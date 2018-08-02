150.5 مليوناً صافي أرباح أبوظبي الوطنية للتأمين في النصف الأول

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق صافي أرباح بقيمة 150.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام مقارنة مع 128.5 مليون درهم للفترة ذاتها من 2017، بارتفاع نسبته 17.1%. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة: حققت الشركة أداء قوياً في النصف الأول من عام 2018، ويعكس ذلك نمواً مميزاً خلال الربع الثاني من عام 2018. وأضاف: إننا نواصل تحقيق تقدم مطرد نحو بلوغ أهدافنا الاستراتيجية، مشدداً على أن عملاء الشركة هم في صميم استراتيجيتها والتزامنا دائم بتحقيق العائد لكل من عملائنا ومساهمينا إلى جانب النمو المستدام لأعمالنا.

أقساط مكتتبة

وارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 14.7% ليصل إلى 1.81 مليار درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 1.58 مليار درهم للفترة ذاتها من 2017، فيما بلغ إجمالي معدل الأقساط المحتفظ بها لدى الشركة 53.2% عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018، مقارنة مع 43.7% للفترة ذاتها من 2017.

وزادت الأرصدة النقدية للشركة بنسبة 8.4% لتصل إلى 764.9 مليون درهم حتى 30 يونيو 2018، مقابل 705.4 ملايين درهم في 31 ديسمبر 2017. وارتفع إجمالي استثمارات الشركة، بما في ذلك النقد والودائع لأجل والحسابات المصرفية والعقارات الاستثمارية، بنسبة 3.3% ليصل إلى 3.50 مليارات درهم حتى 30 يونيو 2018، مقابل 3.39 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2017. وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 11.5% ليصل إلى 7.47 مليارات درهم حتى 30 يونيو 2018، مقارنة مع 6.70 مليارات درهم في 31 ديسمبر 2017. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.5% ليصل إلى 2.03 مليار درهم حتى 30 يونيو 2018، مقارنة مع 1.98 مليار درهم في 31 ديسمبر 2017. وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم بنسبة 17.4% ليصل إلى 0.27 درهم.

استراتيجية

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يأتي هذا الأداء نتيجة لسلامة استراتيجية الاكتتاب وقوة المركز المالي ومكانة الشركة الريادية في السوق. وخلال النصف الثاني من العام، نتطلع إلى مواصلة الاستفادة من قدراتنا على الابتكار لتلبية احتياجات عملائنا وتحقيق العائد لمساهمينا.