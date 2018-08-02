«غرفة دبي» تستعرض فرص سوق الأغذية الحلال مع بيلاروسيا

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

شاركت غرفة تجارة وصناعة دبي، عبر مكتبها التمثيلي في باكو مؤخراً بندوة، أقيمت بالعاصمة البيلاروسية مينسك تحت عنوان «المبادئ التوجيهية للحصول على شهادة الحلال»، وذلك في إطار جهودها للترويج لدبي وجهة جاذبة للأعمال، وتعريف الشركات الخارجية بفرص الأعمال في الإمارة.

هدفت الندوة، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، إلى تعريف الحضور بكيفية الحصول على شهادة الحلال للتصدير إلى الإمارات خاصة للمهتمين من شركات الأغذية والزراعة البلاروسية، إضافة إلى تسليط الضوء على اتجاهات الأغذية الحلال في الدولة ومتطلباتها. حضر الفعالية ممثلون عن وزارة الزراعة والأغذية البيلاروسية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وعدد من الشركات البيلاروسية المهتمة بالتصدير إلى السوق الإماراتية.

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وقال عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي: إن الإمارة تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى أسواق استهلاكية ضخمة تصل إلى نحو ملياري نسمة، ويمكن للإمارة أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الأفريقية، نظراً للمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين، إضافة إلى كونها مركزاً لإعادة التصدير مع وجود شبكة دعم لوجستية هائلة.

وأشار إلى أن دبي توفر للشركات البيلاروسية بيئة مثالية لاستعراض منتجاتها الغذائية وإمكاناتها في هذا القطاع، معتبراً أن قرب المسافة بين الجانبين عامل هام لتعزيز تواجد الشركات الغذائية البيلاروسية في أسواق المنطقة، مبدياً استعداد الغرفة لتسهيل توسع الشركات البيلاروسية في دبي، وفق متطلبات الأغذية الحلال.

واستعرض سنان نسيبلي، مدير المكتب التمثيلي لغرفة دبي في أذربيجان خلال عرض تعريفي مزايا دبي التنافسية والفرص، التي تقدمها للشركات الراغبة بتعزيز تواجدها في المنطقة حيث تعتبر الإمارة بوابة لأسواق المنطقة.