«سي إن إن»: دبي ضمن أروع خمس وجهات عالمية للزيارة في أغسطس

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

اختارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية دبي ضمن أفضل خمس وجهات عالمية يمكن زيارتها في أغسطس الجاري. وذكرت «سي إن إن» في تقرير نشرته أمس، أن دبي اشتهرت عن جدارة واستحقاق بكونها وجهة عالمية للتسوق الفاخر. وأضافت الشبكة أن دبي تتيح لزوارها تخفيضات هائلة عند التسوق خلال أشهر الصيف، وذلك ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وتطرق تقرير «سي إن إن» إلى «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم من حيث المساحة. وانتقل التقرير إلى الحديث عن شواطئ دبي وأبرز وجهاتها الترفيهية وأهم فنادقها. ووصف التقرير دبي بأنها «لاس فيجاس» الشرق الأوسط.

وإلى جانب دبي، اختار تقرير «سي إن إن» أربع وجهات أخرى كأفضل وجهات جديرة بالزيارة في أغسطس، وهي: مدينة «بورتلاند» بولاية «أوريغون» الأميركية؛ دولة «بليز» في أميركا الوسطى والمطلة على البحر الكاريبي؛ مدينة «ميديلين» في كولومبيا؛ والعاصمة الألمانية برلين.