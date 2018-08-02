الإمارات ضمن أكثر 10 وجهات سياحية نمواً في العالم

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

نجحت الإمارات في أن تفرض نفسها كواحدة من الوجهات السياحية المهمة على خريطة السياحة الدولية. ووفق منظمة السياحة العالمية تعد الإمارات حالياً من أكثر 10 وجهات سياحية نمواً في العالم.

وحرصت الدولة منذ نشأتها على توفير متطلبات الراحة للمواطن والسائح. وتولي الدولة التراث أهمية كبيرة لتقديم التاريخ الإماراتي وإيصاله للعالم المعاصر، حيث تمتزج فيها الأصالة مع الحداثة والتطور ويظهر ذلك من خلال النهضة العمرانية المتسارعة في جميع القطاعات، والتي هي الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ويعد القطاع السياحي من أهم دعائم الاقتصاد الإماراتي، ولدعم التنافسية في مجال السياحة العائلية اعتمد مجلس الوزراء قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للإمارات ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة من رسوم تأشيرة الدخول في نفس الفترة الصيفية من كل سنة. كما يبرز القرار أهمية الإمارات في قطاع السياحة العالمي كوجهة تجذب العائلات والسياح من عدة جنسيات ودول حول العالم، وينعكس هذا في عدد المسافرين في الربع الأول من العام والذي بلغ حوالي 32.8 مليون مسافر في مطارات الإمارات.

أبوظبي

من جانبها، كثفت إمارة أبوظبي خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالقطاع السياحي. ويتوافد السياح العرب والأجانب إلى أبوظبي؛ لكونها تمتلك الكثير من المقومات السياحية من معالم وأسواق وأنشطة، إضافة إلى التطور العمراني الكبير والمعالم السياحية التي تعد وسيلة من وسائل توفير الراحة، كما تضم أبوظبي الكثير من الفنادق وتعد من أفضل الفنادق في الدولة، إضافة إلى الشقق الفندقية والفلل والشاليهات.

جامع الشيخ زايد

وتزخر أبوظبي بعدد من المعالم السياحية التي تجذب السياح إليها، ومن أهم وأروع وأفضل المعالم السياحية في أبوظبي جامع الشيخ زايد الكبير الذي أمر المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ببنائه ليكون رمزاً يجسد رسالة الإسلام المتمثلة في السلام والتسامح والتعايش.

كما يعد صرح زايد المؤسس أحد المعالم البارزة في أبوظبي منذ افتتاحه 2018، وأقيم الصرح تكريماً لذكرى المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإحياءً لمآثره وسيرته العطرة، وانطلاقاً من المكانة التي يحتلها الوالد المؤسس في وجدان الشعب الإماراتي وشعوب العالم كافة. كما تتميز إمارة أبوظبي بكورنيشها الذي يمتد على مسافة 8 كلم.

ومن أجمل وأقدم المعالم السياحية التاريخية في أبوظبي، قصر الحصن وكان منزل أسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارة، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر كما يعد رمزاً أساسياً للتاريخ والثقافة الإماراتية، ما جعله واحداً من أفضل معالم السياحة في الإمارات. ومن أحد أهم معالم الجذب الثقافية في أبوظبي، القرية التراثية التي تعرض الحياة التقليدية القديمة للإمارات، وتضم القرية العديد من المتاحف المفتوحة والورش القديمة.

نقاط جذب متنوعة

تعد منارة السعديات مركزاً ثقافياً وفنياً متعدد الأغراض. أما جزيرة ياس فهي إحدى أجمل جزر أبوظبي وأحد أماكن الترفيه التي أنشئت حديثاً. أما عالم فراري فيعد أضخم مدينة ترفيهية مغطاة في العالم وتتميز بألعاب السرعة والإثارة إلى أكثر أجهزة المحاكاة تطوراً في العالم. كما تضم الكثير من المرافق الترفيهية، ما يجعل هذه المدينة الترفيهية أحد أهم خيارات السياحة في الإمارات. ويعتبر عالم وارنر براذرز أبوظبي المدينة الترفيهية المغطاة هي الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز العالمية الشهيرة.