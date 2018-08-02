إنجاز مشروع «شايستا عزيزي» نهاية 2018

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، أنها باتت على مقربة من إكمال مشروعها السكني «شايستا عزيزي»، أحد مشاريعها الخمسة في منطقة الفرجان مع نهاية العام. وأوشك المبنى على الانتهاء مع تقدم كبير في ما يخص الأشغال الميكانيكية والكهربائية والتركيبات إلى ما فوق الطابق الثامن. كما يتقدم سير الأعمال الخارجية وفق ما هو مخطط له لإتمام المبنى مع نهاية العام.

وسيضم «شايستا عزيزي» 12 طابقاً سكنياً يحتوي على 284 وحدة سكنية، بما في ذلك 137 شقة استوديو و124 شقة بغرفة نوم واحدة و23 شقة بغرفتي نوم، بالإضافة إلى منطقة للمحال التجارية بمساحة 7,100 قدم مربعة.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: يعد تقدّم الأعمال في مجتمعات الفرجان مصدر فخر للشركة وخاصة أنّ معظم مشاريع عزيزي للتطوير العقاري المكتملة تقع في هذه المنطقة.