«برج فيستا» يستقبل السكان خلال أيام

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة «إعمار العقارية»، أن سكان «برج فيستا» سينتقلون إلى مسكنهم الجديد المطل مباشرة على «برج خليفة» خلال الأيام المقبلة. والمشروع مؤلف من برجين يحتضنان مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة والشرفات المطلة مباشرة على البرج والأفق العمراني للمدينة و«نافورة دبي» ومختلف أرجاء وسط مدينة دبي.

ويتألف البرجان من 20 و65 طابقاً مع 128 و538 شقة على التوالي. ويمكن لسكان «برج فيستا» الوصول بسهولة سيراً على الأقدام إلى «دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، إضافة إلى كونهم على مسافة قريبة من منطقة الأوبرا التي تحتضن واحداً من أبرز المعالم العمرانية والثقافية في المدينة: دبي أوبرا. ويمتاز «برج فيستا» أيضاً بقربه من أهم مناطق الأعمال في دبي.

ولضمان توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للسكان، هنالك ممر متحرك بطول 98 متراً يربط بين «برج فيستا» وجسر المترو الرابط بين «وسط مدينة دبي» من جهة ومحطة «مترو دبي» من جهة ثانية.

ويضم الطابق المحاذي للبوليفارد في البرجين العديد من المنافذ التجارية والمطاعم. كما تتوفر خيارات إضافية من المتاجر والمطاعم والمقاهي في الطابق الثاني الموازي لجسر المترو. كما يمكن استخدام الجسر المغطى للوصول مباشرة إلى فندق «العنوان بوليفارد»، مما يوفر المزيد من الخيارات العصرية للسكان والزوار. كما يقع «برج فيستا» على مقربة من أشهر فنادق دبي، مثل «العنوان دبي مول» و«بالاس وسط المدينة» و«فيدا وسط المدينة» و«منزل وسط المدينة»، التي يمكن الوصول إليها جميعاً خلال فترة قصيرة سيراً على الأقدام.