عجمان تبحث التعاون مع «جيترو» اليابانية

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي ومنطقة الشرق الأوسط سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة لدى عجمان واليابان بما يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال استقبال سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، الوفد الذي ترأسه ماسامي أندو، المدير العام للهيئة، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حمدان النعيمي، مدير قسم التراخيص الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، وعدد من المسؤولين في الغرفة والدائرة.

وأكّد سالم السويدي عمق العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان، مشدداً على أهمية اللقاء وحرص عجمان على تواصلها الدائم وتكوين علاقات اقتصادية خارجية فعّالة، لاسيما في ظل تكاتف كل الجهات الحكومية في الإمارة بتوجيهات من القيادة الرشيدة بتوفير فرص استثمارية وإيجاد بيئة أعمال مرنة تواكب تطلعات المستثمرين.

واستعرض المقومات والمزايا التي تمتلكها عجمان لتوفر تنافسية رائدة تخدم مجتمع الأعمال بشكل عام، واعتماد الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي حزمة من الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تدعم رجال الأعمال والمستثمرين وتزيد من تطور أعمالهم واستدامتها.

من جانبه، أشاد ماسامي أندو بالموقع المتوسط لعجمان والمقومات المتنوعة والفرص الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، معتبراً ذلك فرصة لزيادة التعاون الاقتصادي بين الطرفين.