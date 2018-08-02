تجارة الإمارات تنمو %2 إلى 1.53 تريليون درهم 2017

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

ارتفعت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية شاملة التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات الجمركية، إلى تريليون و527 مليار درهم في العام الماضي بنمو قدره 1.87% مقارنة بنحو تريليون و78.8 مليار درهم في العام 2016، وفق بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

نمو

وأظهرت البيانات الصادرة على موقع الهيئة في تقرير عن تجارة الإمارات مع العالم، أن التجارة الخارجية للدولة واصلت نموها في السنوات الماضية، حيث كانت تقدر بنحو 41.12 مليار درهم في عام 1981 قبل أن تصعد إلى 133.1 مليار درهم في 2000، وصولاً إلى تريليون و59 مليار درهم في 2015، وذلك مقابل تريليون و72 ملياراً في 2014، ومقابل تريليون و65 ملياراً في 2013، وتريليون و55 ملياراً في 2012.

وبحسب التقرير، توزعت التجارة الخارجية لعام 2017، بواقع 400 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، و181.03 مليار درهم للصادرات غير النفطية، إلى جانب واردات بقيمة 946.46 مليار درهم، وذلك مقابل 215.3 ملياراً إعادة تصدير و168.63 ملياراً صادرات غير النفطية و964.8 ملياراً واردات في العام 2016.

تبادلات

وذكر التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية استحوذت على 46.3 % من التبادل التجاري غير النفطي للدولة خلال العام الماضي بقيمة 707.4 مليارات درهم، تلتها الدول الأوربية بنسبة 18% وبقيمة بلغت 275.2 مليار درهم، فيما بلغت حصة دول التعاون من التبادل التجاري غير النفطي ما نسبته 10.9% أو ما يعادل 166.9 مليار درهم موزعة بين 116.3 مليار درهم إجمالي الصادرات و50.6 مليار درهم قيمة الواردات.

وفي المركز الرابع، جاءت دول أميركا بقيمة 149.2 مليار درهم وبنسبة 9.7%، ثم الدول العربية بقيمة 119.58 مليار درهم أو ما نسبته 7.8%، ثم الدول غير العربية في أفريقيا بقيمة 93 مليار درهم أو ما نسبته 6%، ثم الدول المحيطية بنسبة أقل من 1% أو ما يعادل 14.13 مليار درهم، إلى جانب دول أخرى بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

الصين

وأشار التقرير إلى أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الأول من العام الماضي بلغ 384.6 مليار درهم والثاني 371.9 مليار درهم والثالث 374.7 مليار درهم، والرابع 395.7 مليار درهم، لافتاً إلى أن شهر ديسمبر جاء في المركز الأول للتبادل التجاري غير النفطي بقيمة 139.7 مليار درهم، فيما جاء يونيو في المركز الأخير بقيمة 111.1 مليار درهم.

ووفق تصنيف أهم الدول في التبادل التجاري غير النفطي للإمارات العام الماضي، جاءت الصين في المركز الأول بقيمة 195.63 مليار درهم مستحوذة على نسبة 12.8 % من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة، وتلتها الهند بقيمة 127.6 مليار درهم وبنسبة 8.3%، وأميركا بقيمة 112.2 مليار درهم وبنسبة 7.3%، والسعودية في المركز الرابع بقيمة 79.2 مليار درهم وبنسبة 5.18%. وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي للدولة العام الماضي مع دول الإسكوا 266.8 مليار درهم ودول الكوميسا 62.2 مليار درهم.