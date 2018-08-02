مايكروسوفت تطلق «داينمكس 365 بزنس سنترال»

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت شركة مايكروسوفت، أمس، داينمكس 365 بزنس سنترال، وهو حل شامل يهدف إلى تمكين شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات واستغلال العمليات المالية والعمليات التجارية وتحسين تفاعلات العملاء واتخاذ قرارات أفضل باستخدام الذكاء المتكامل.

وتم تصميم داينمكس بزنس سنترال خصيصاً لأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي قامت بتطوير برامج المحاسبة الأساسية الخاصة بها. كما أن بزنس سنترال عبارة عن حل شامل لإدارة الأعمال، يعمل بسهولة ويسر، ويقوم بربط أنظمة الأعمال الداخلية للمشاريع مع العمليات التجارية، وهو يتيح لأصحاب الأعمال توحيد ودمج عمليات أعمال المؤسسة بأكملها، بما في ذلك المبيعات والتمويل والموارد البشرية والعمليات والخدمات اللوجستية والتسويق للعمل كياناً واحداً.

وقالت مورين منصور خوري، مديرة تسويق منتجات داينمكس 365 لدى مايكروسوفت الشرق والأوسط وأفريقيا: «الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة والمنطقة غالباً ما تجد نفسها في مناخ تنافسي قوي، حيث تقود الثقافة الرقمية ظهور توقعات جديدة للخدمة، ولا تستطيع الأنظمة القديمة للشركات المتنامية في كثير من الأحيان مجاراة الأسواق المتغيرة باستمرار، كما أن التهيئة والترقية إلى الحزم المتقدمة مكلفة، لذلك تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى حل مرن يمكن أن يفي بمتطلبات هذا المكان والزمان مع ضمان تطور الأعمال، ويعمل داينمكس 365 بزنس سنترال على الجمع بين الأشخاص والعمليات والبيانات معاً، لذلك بإمكانكم إدارة أعمالكم التجارية بشكل كامل».

ومن خلال ربط البيانات عبر المحاسبة والمبيعات والشراء والمخزون وتفاعلات العملاء يتيح بزنس سنترال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على رؤية شاملة للأعمال وتخطيط الأداء المالي في الوقت الفعلي، إضافة إلى تسريع عمليات الإغلاق المالي والإبلاغ عنها، ويتم تبسيط الدفعات وتكون عملية تسوية الحسابات أسرع وأكثر دقة وأكثر أتمتة وتوافقاً. كما يعمل بزنس سنترال على تحسين التوقعات المالية عن طريق تصميم وتحليل البيانات بأبعاد متعددة.

وستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة الآن من أتمتة الأعمال وتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بها وتحسين مستويات المخزون، باستخدام الذكاء المدمج في بزنس سنترال للتنبؤ بموعد ما يجب تجديده، ويمكن لفرق المبيعات القيام بعمليات البيع بشكل أكثر ذكاءً، مع ضمان تحسين خدمة العملاء، وتقديم قيمة إضافية عند كل نقطة اتصال.