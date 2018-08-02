طيران الإمارات وفلاي دبي توحدان برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات وفلاي دبي، أمس، دمج برنامجي الولاء الخاصين بعملائهما تحت اسم «سكاي واردز طيران الإمارات» ليتيحا للعملاء إمكانية كسب الأميال عند السفر على رحلات أي من الناقلتين. يأتي ذلك تعزيزاً لاتفاقات الرمز المشترك والتعاون بينهما.

ويستند قرار الجمع بين برنامجي ولاء كلتا الناقلتين إلى الشراكة القوية بين الطرفين. وتشمل اتفاقية الرمز المشترك، التي تغطي وجهات عدة، مبادرات أخرى في مجالات التجارة وتخطيط الشبكة وعمليات المطار.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج ولائنا ليشمل طيران الإمارات وفلاي دبي معاً. وسوف تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية مزيداً من الفوائد للأعضاء وتمنحهم فرصة كسب وإنفاق الأميال على مزيد من الوجهات العالمية، كما توفر لهم مزايا إضافية تنفرد بها كلتا الناقلتين».

واعتباراً من الأمس، يحصل أعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» على أميال سكاي واردز وأميال الفئة على جميع رحلات فلاي دبي. ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال سكاي واردز، أو الجمع بين النقود والأميال لحجز رحلات فلاي دبي، إضافة إلى دفع أي تكاليف إضافية في حال أرادوا طلب وجبات خاصة أو حجز مقاعد محددة مسبقاً.

من جهتها، قالت ناهد الخيلي، نائب الرئيس للعائدات الإضافية في فلاي دبي: نجمع من خلال هذه الخطوة بين عملائنا في إطار برنامج واحد، ونكافئ ولاءهم في الوقت الذي يستفيدون فيه من شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز استخدام أداة فلاي دبي لاحتساب الأميال على موقع طيران الإمارات الشبكي والتحقق من عدد الأميال التي سيحصلون عليها مقابل رحلاتهم. وعند السفر على رحلات فلاي دبي، يمكن لأعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية الحصول على عدد من المزايا بصرف النظر عن درجة سفرهم. وتشمل هذه المزايا وزن أمتعة إضافياً وأولوية إنهاء إجراءات السفر على كاونترات فلاي دبي المخصصة لدرجة رجال الأعمال. كما سيحصل الأعضاء الجدد على مكافأة عند سفرهم للمرة الأولى على إحدى رحلات الناقلتين، وذلك في غضون 6 أشهر من الانضمام.

ويشهد سكاي واردز طيران الإمارات تطورات مستمرة ليوفر فرصاً أكبر للأعضاء لكسب الأميال والحصول على المكافآت من قبل ناقلات جوية شريكة وشركاء سفر وتجزئة وترفيه. وطور البرنامج، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الفوائد العائلية من خلال برنامج «عائلتي»، الذي يوفر لأفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع أميالهم التي يكسبونها، وأتاح الفرصة أمام الأعضاء لشراء أو إهداء أو نقل أميالهم إلى أشخاص آخرين بأسعار أكثر جاذبية. كما وسّع البرنامج استثماراته عبر الدخول في شراكات استراتيجية بالدولة شملت التعاون مع عدد من المصارف، كان آخرها بنك دبي الإسلامي لإطلاق بطاقة ائتمان سكاي واردز إنفينيت، والعمل مع مجموعة إعمار مولز على إتاحة إمكانية كسب أميال سكاي واردز على المشتريات في دبي مول.

فئات

يوفر «سكاي واردز طيران الإمارات» 4 فئات من العضوية، هي: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. وتتيح جميعها للأعضاء، بمستويات متصاعدة، إمكانية الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا.