«ماجد الفطيم للتجزئة» تعزز الاستدامة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّعت شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، أمس، اتفاقية شراكة مع «إنوفا» الشركة الإقليمية المتخصصة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة من أجل إحراز المزيد من التقدم في مجال الاستدامة من خلال خفض استهلاك المرافق واستكشاف حلول جديدة للطاقة المتجددة وتطبيقها.

وسيتم تطبيق الحلول على الوظائف الحيوية في جميع الأسواق التي تعمل فيها شركة ماجد الفطيم للتجزئة، وسوف تشمل إدارة الطاقة والمرافق، والطاقة المتجددة والخدمات التقنية والاستشارية، وتأتي هذه الشراكة الجديدة ضمن استراتيجية المحصلة الإيجابية لشركة ماجد الفطيم وتحقيق الأهداف الطموحة للشركة في خفض استهلاكها للمياه والحد من الانبعاثات الكربونية واستعادة التوازن البيئي. وشركة «إنوفا»، هي مشروع مشترك بين شركة ماجد الفطيم، و«فيوليا» المتخصصة في إدارة الموارد بشكل أمثل.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للتجزئة: طموحاتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة تتطلب شريكاً استراتيجياً يمكنه تقديم أحدث الحلول المبتكرة من أجل تحقيق الكفاءة المثلى، وبالتالي توفير الراحة للمستهلك، ويعكس توقيع عقد الشراكة مع «إنوفا» التزامنا المستمر نحو استدامة أعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها.

وقالت آن لو جينيك، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إنوفا»: تدرك شركة ماجد الفطيم أهمية المسؤولية البيئية للشركات من خلال رؤيتها التي تعد الأكثر طموحاً في المنطقة. وتجمع خدماتنا بين إدارة الطاقة وإدارة المرافق لتجعل من حلولنا طرحاً متكاملاً يوفر مزايا لجميع الأطراف من خلال الحد من التأثير السلبي على البيئة وخفض تكاليف التشغيل، ونحن نتطلع إلى مساعدة زملائنا في شركة ماجد الفطيم للتجزئة في تعزيز أدائها.