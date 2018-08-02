الإمارات تستحوذ على نصيب الأسد من السياحة الأوروبية إلى الخليج

المصدر: Ⅶدبي ـ أشرف رفيق

قال موقع سياحي عالمي إن الإمارات تستحوذ على نصيب الأسد من السياحة الأوروبية القادمة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتوقع أن ترتفع تدفقات هذه السياحة إلى المنطقة بنسبة 17% من العام الجاري إلى 2020.

وأشار موقع ترافيل نيوز السياحي إلى أن السائحين من أوروبا إلى الشرق الأوسط في ارتفاع مطرد ويتجه غالبيتهم إلى الإمارات. وأفادت أرقام مجموعة اكسبيديا إلى أن أهم 10 أسواق سياحية أوروبية إلى الإمارات تشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا. وتسجل أيرلندا أكبر نمو في عدد السائحين المتجهين إلى الإمارات بين تلك الأسواق وتليها فرنسا، وإيطاليا، بينما تظل بريطانيا والولايات المتحدة على القمة من حيث عدد الليالي السياحية. أما من حيث عدد السائحين فتحتل بريطانيا المركز الثاني، وفرنسا الثالث وألمانيا الرابع، فيما المركز الأول استحوذت عليه الولايات المتحدة.

وقالت بولا دي كيزجر مدير أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة اكسبيديا إنه رغم النمو المشجع في السياحة من الهند والصين، فإن النمو من أسواق أوروبية تقليدية إلى الإمارات لايزال محافظاً على ارتفاعه.