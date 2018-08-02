%40 تراجع الهجمات الإلكترونية بالإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

انخفض عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات 40.4% خلال الستة أشهر الأولى من 2018 بحسب هيئة تنظيم الاتصالات.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس عن الهيئة أن عدد الهجمات انخفض إلى 243 هجمة من يناير وحتى يونيو الماضي مقابل 408 هجمات خلال الفترة نفسها من 2017 بفضل جهود الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة.

وتوزعت الهجمات بواقع 34 في يناير و52 في فبراير و34 في مارس و35 في أبريل و44 في مايو و44 يونيو 2018 وخلال يونيو انخفضت الهجمات 34.3% مقارنة بنحو 67 هجمة في يونيو 2017.

وبحسب البيانات، فإن 91 هجمة كانت آثارها متوسطة و66 هجمة شديدة وحادة و27 منخفضة وكانت أهداف الهجمات أما تسريب معلومات أو تصيد واحتيال أو تشويه مواقع إلكترونية أو برامج خبيثة أو رصد وجمع معلومات.

وكانت قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال الستة أشهر الأولي برنامج الفدية للسحابة الإلكترونية المعروفة وبرامج تضمنها إصدار تحديث «مايكروسوفت» وبرامج نقطة الضعف في متصفح «إنترنت إكسبلورر» وكذلك نقطة ضعف المثبت الذكي لـ«سيسكو»، وبرنامج «زايكلون».

إلى ذلك حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات مستخدمي الهواتف والأجهزة الذكية في الدولة من إعلانات القسائم المجانية على برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» لا سيما التي تتضمن استبانات لشركات عالمية أو مطاعم شهيرة تتطلب بيانات المستلم.