فندق «رمادا عجمان» يوظف أصحاب الهمم

المصدر: عجمان - البيان

قررت إدارة فندق وأجنحة «رمادا عجمان» توظيف أصحاب الهمم كجزء من التزام الفندق المستمر بمد يد العون للمجتمع وتقديم فرص متكافئة لمختلف أفراده، وذلك ضمن فعاليات «يوم زايد للمبادرات الإنسانية» التي أطلقتها دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف أصحاب الهمم لإدماجهم في المجتمع وتأهيلهم للعمل مستقبلاً في القطاعين الحكومي والخاص.

وقال افتخار حمداني، المدير العام لفندق وأجنحة رمادا عجمان، «نحن فخورون للغاية بدعم وتقديم الفرص لجميع الأشخاص من أصحاب الهمم. إن مثابرتهم وتفانيهم مصدر إلهام لنا بأن لا شيء يمنعنا من أن نكون منتجين ومساهمين في مجتمعنا».