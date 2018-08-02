«المسعود للسيارات» تُطلق «رينو زو» الطويلة المدى

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت شركة «المسعود للسيارات»، أحدث طراز لفئة السيارات الكهربائية، رينو زو طويلة المدى في أبوظبي والعين، في خطوة سبّاقة لتعزيز الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي للمحافظة على بيئة الإمارة من أجل أن تكون مدينة خضراء نظيفة، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها السيارات.

وتُعد مجموعة «رينو» أول شركة تصنيع سيارات تطرح سيارة كهربائية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، إذ تتمتع بقوّة 41 كيلوواط في الساعة توفر أطول مدى قيادة يصل إلى 300 كيلومتر (في ظروف القيادة الحقيقية)، عبر شحن البطارية بشكل كامل لمرّة واحدة مقارنةً بأي سيارة كهربائية أخرى.

وتم تصميم السيارة ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية بحيث تكون قادرة على قطع مسافات طويلة تصل إلى الضعف مقارنةً بالجيل السابق من «زو». وتم تزويد السيارة ببطارية Z.E. 40 الجديدة.