مجلة بريطانية: نمو سوق التأمين في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

سلطت مجلة «آي تي آي جيه» البريطانية الضوء على نمو سوق التأمين في الإمارات. ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون التأمين على السفر والصحة تقريراً حول سوق التأمين في الدولة، ذكرت فيه أن هذه السوق شهدت نمواً قوياً في عام 2017، حيث ارتفعت أرباحها إلى 2.2 مليار دولار، بالمقارنة مع 600 مليون دولار في 2016، أي أنها سجلت زيادة بنسبة بلغت 22%.

وأفاد التقرير أن التأمين الصحي استأثر بالنصيب الأكبر من قيمة أقساط التأمين بالدولة في 2017، حيث بلغت قيمة أقساطه 19.4 مليار درهم، بينما جاء التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث في المركز الثاني، حيث بلغت قيمة أقساطهما معاً 15.6 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركات المحلية استأثرت بنسبة 60% من حجم سوق التأمين في الدولة.