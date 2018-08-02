اقتصادية الشارقة تتلقى 2901 شكوى بالنصف الأول

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

قامت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بمعالجة 2901 شكوى، تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت شكاوى متنوعة من المتعاملين والمستثمرين، إذ حرصت الأقسام المختصة في الدائرة على حل هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الخاصة بتحسين الأداء والتعامل مع الشكاوى بالسرعة الممكنة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية والبيانات التفصيلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأكّد أن الدائرة حرصت على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

وأضاف أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوى رفيعاً من التطور والتقدم في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.