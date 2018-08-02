تطوير تقنيات صب الخرسانة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: Ⅶدبي- البيان

تتعاون مختبرات «إيمنسا» للتكنولوجيا المتخصصة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد في الإمارات، مع شركة اتحاد المقاولين في جهد عالمي مشترك لتطوير تقنيات صب الخرسانة بمساعدة الطباعة ثلاثية الأبعاد بالأحجام الكبيرة. وتم تطوير «شاشة حسية خرسانية متكيفة». وتعرض «الشاشة الحسية الخرسانية المتكيفة» التقنيات التي كان يستخدمها الحرفيون المهرة في السابق، ولكنها عادت من جديد عن طريق التصنيع الرقمي المتخصص.

وتسلط الطريقة الجديدة الضوء على الطباعة ثلاثية الأبعاد كأداة تسمح للمعماريين الارتقاء بمهاراتهم الإنشائية بما يتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين، وتمكينهم من التحكم المباشر في إنتاج تصاميمهم التي تماثل من حيث الحجم ما يودون إنتاجه.

وقال فهمي الشوا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا» للتكنولوجيا: هذا الإنجاز يؤكد الإمكانات الهائلة التي توفرها القوالب المعدّة بالطباعة ثلاثية الأبعاد للشركات من أجل تقصير وتبسيط عملياتها داخل الاستديوهات والتحول مباشرة إلى الموقع.

وتسهم هذه الطريقة في توظيف أساليب صب الخرسانة التي أثبتت جدارتها في مواقع البناء اليوم، ما يعني إحداث التجديد على العمليات المتبعة حالياً، وتوفير قيمة مضافة كبيرة. إننا نفخر بإنجازنا الأول من نوعه في صناعتنا على مستوى العالم، والإسهام في تعزيز سمعة دبي المتنامية كمركز عالمي للطباعة ثلاثية الأبعاد، تماشياً مع «استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد».

وقال عارف بوعلوان، مدير أنظمة المعلومات الإدارية وإعادة هندسة العمليات التجارية في شركة اتحاد المقاولين: عصر التشييد والهندسة يتغير بشكل جذري، ونحن على أتم استعداد للمحافظة على مكانتنا المتقدمة في هذا المجال.