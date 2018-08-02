نمو قوي لـ«سويس لوج» في الشرق الأوسط

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة سويس لوج للحلول الآلية والروبوتية المرنة والقائمة على البيانات، تسجيل نمو قوي في الشرق الأوسط. وقامت بتوسيع فريقها كجزء من استراتيجية الشركة المستمرة للنمو.

ومن خلال العمل عبر قطاعات متعددة بما يشمل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والأغذية والمشروبات، قامت سويس لوج حتى الآن بتنفيذ سبعة مشاريع واسعة النطاق في الإمارات والسعودية والكويت بقيمة تزيد على 100 مليون دولار.

وقال آلان قدوم، المدير العام في شركة سويس لوج الشرق الأوسط: أصبحت الشركات في الشرق الأوسط على وعي اليوم بفوائد الأتمتة وبدأت في تبني هذا النهج. تقوم سويس لوج بتطوير وتقديم حلول الأتمتة الأفضل في فئتها للشركات وتوفر تكنولوجيا متكاملة مدعمة بخبرة تصل لعقود في هذا المجال. تعكس عمليات التوظيف التي قمنا بها مؤخراً تركيز الشركة على النمو بهدف مساعدة الشركات المحلية على الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال أتمتة الخدمات اللوجستية. كما أن مشاركتنا الأخيرة في معرض سيمليس الشرق الأوسط تؤكد حرصنا على تقديم أحدث الحلول في مجال أتمتة الخدمات اللوجستية للعملاء في الشرق الأوسط.

وشهد معرض سيمليس الشرق الأوسط مشاركة قوية من سويس لوج، حيث قام رولاند مارتن، الرائد العالمي في مجال التسويق وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في شركة سويس لوج للأتمتة اللوجستية، بعقد بعض ورش العمل التي تعرض دراسات الحالة العالمية والمحلية، وكذلك شرح أهمية زيادة الكفاءة مع التخزين القائم على البيانات والروبوتية.

تتحول الشركات في المنطقة بشكل متزايد إلى التشغيل الآلي لمواجهة بعض التحديات. يشير تقرير صدر مؤخراً عن شركة الاستشارات الإدارية ماكينزي أند كو إلى أن وتيرة التشغيل الآلي بدأت تدريجياً وتتسارع الآن، وفي دول مثل السعودية والبحرين والكويت والإمارات، يعد تبني الأتمتة المتوقع لهذه الدول بحلول عام 2030 سيكون أعلى من المتوسط العالمي المتوقع والبالغ 32٪. كما يشير التقرير إلى أن القطاعات ذات المهام الروتينية الكثيفة مثل التصنيع والنقل والتخزين يمكن أن تحسّن الإنتاجية بشكل كبير بمجرد إدخال الأتمتة في عملياتها.

نمو كبير

من المتوقع أن تسجل أتمتة العمليات في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.15٪ بين عامي 2018 و2023. وتدعم حكومة الإمارات لصناعة الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، والتحول الاقتصادي استعداداً لمعرض إكسبو 2020 وغيرها من الأحداث الصناعية الكبرى، وكلها عوامل تسهم في زيادة الوعي بمزايا الأتمتة بين أصحاب الأعمال. وبالتوازي مع إكسبو، تتوقع الشركة أن تشهد نمو الأعمال على أساس سنوي.