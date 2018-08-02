اختيار مقاول بناء برج في «ابتاون» دبي

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

اختار مركز دبي للسلع المتعددة شركة «سيكس كونستركت» المحلية البلجيكية المشتركة لتنفيذ عقد بناء برج متعدد الأغراض في مشروع ابتاون في دبي، وفق ما ذكرته مجلة ميد.

ويرتفع البرج متعدد الاستخدامات 300 متر ويتكون من 70 طابقاً وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 103.650 متراً وتشمل تلك المساحة 46700 متراً لأغراض تجارية و29900 متر لفندق فئة 5 نجوم و24150 متراً مساحات سكنية و2900 متر لمنافذ أغذية ومشروبات.

وتلقى مركز دبي للسلع المتعددة عروضاً من 6 تحالفات شركات في نوفمبر 2017 وبدأ المركز في إنشاء منطقة ابتاون منذ سبتمبر 2017 بوضع الأعمدة والأساسات.

وكان الاسم السابق للمشروع برج منطقة 2020 ويقام على مساحة 106 آلاف متر مربع بالقرب من أبراج بحرات جميرا داخل منطقة مركز دبي للسلع المتعددة الحرة.