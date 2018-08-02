675 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 675 مليون درهم، حيث تم تسجيل 106 مبايعات بقيمة 345 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بـ218 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بـ127 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ135 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية. وتصدرت نخلة جميرا المناطق بعدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بـ10 ملايين.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق بعدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 9 مبايعات بـ14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 330 مليون درهم منها 15 رهن أراض بـ221 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بـ109 ملايين، أهمها بمنطقة الحبية الثانية بـ104.4 ملايين درهم ورهن في منطقة برج خليفة بـ56.7 مليون درهم.