غرفة الشارقة تعزز التعاون مع «إفكو»

المصدر: الشارقة - البيان

زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة شركة «إفكو»، إحدى أكبر شركات إنتاج المواد الغذائية في المنطقة، وذلك في إطار برنامج الزيارات الميدانية الدورية التي تنظمها الغرفة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في الإمارة. تندرج الزيارة ضمن سعي الغرفة لتعزيز التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الأعمال المحلي، والتعرف عن قرب إلى واقع القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تبادل وجهات النظر والمرئيات والعمل المشترك على تذليل أية تحديات قد تعيق نمو أعمال المنشآت الصناعية وازدهارها.

ترأس وفد الغرفة خلال الزيارة محمد أحمد أمين المدير العام بالوكالة، الذي التقى مع إقبال عثمان الرئيس التنفيذي لشركة إفكو، وبحثا سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات بين الغرفة والشركة.