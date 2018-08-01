دبي 5 عالمياً في الجذب السياحي

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً في جذب السياحة العام الماضي بأعداد السائحين، متفوقة على هونغ كونغ ونيويورك وسيئول وكوالالمبور وشنتشن الصينية، التي حلت في المراكز من السادس إلى العاشر على الترتيب، حسب تقرير منظمة ايه.

آسيا للتحليلات والبيانات السياحية.

ودبي هي المدينة العربية الوحيدة الواردة ضمن العشر الأوائل عالمياً، والوحيدة الممثلة لمنطقة الشرق الأوسط. واستقبلت دبي 15.8 مليون سائح العام الماضي حسب أرقام المنظمة، بينما حلت بانكوك ولندن وسنغافورة وطوكيو في المراكز الأربعة الأولى على الترتيب.

وأشار التقرير إلى أن السياحة تمثل 9.52% من إجمالي الناتج المحلي في دبي، بينما يستوعب القطاع السياحي 10.94% من قوة العمل بها.

وفي مؤشر جديد على نمو السياحة في دبي سجلت فنادق الإمارة ارتفاعا في أرباحها التشغيلية للغرف الفندقية بنسبة 230% في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، لتصل إلى 172.91 دولاراً في الليلة، وهو ارتفاع قياسي وفق مؤسسة هوتستاتس الاستشارية للسياحة والفنادق.