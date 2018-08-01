موانئ دبي العالمية: لم نتلق عرضاً رسمياً من جيبوتي للتعويض

المصدر: ■دبي - أشرف رفيق

أكدت موانئ دبي العالمية أنها لم تتلق أي عرض رسمي من حكومة جيبوتي للتعويض مقابل تنازلها عن امتيازها في إدارة ميناء دوراليه للحاويات لمدة 50 عاماً. وقالت متحدثة باسم الشركة: «لم نتلق أي عروض رسمية من حكومة جيبوتي».

وكانت حكومة جيبوتي قد قالت إنها عرضت تعويضاً قيمته 500 مليون دولار لشركة مواني دبي العالمية مقابل تنازلها عن امتيازها في إدارة ميناء دوراليه. ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤولين في سلطة جيبوتي للمواني والمناطق الحرة، قولهم إنهم عرضوا نصف مليار دولار لشراء حصة موانىء دبي البالغة 33% في الميناء، بالإضافة إلى تعويضات. وقالت حكومة جيبوتي إن 334 مليون دولار من هذا المبلغ كانت مخصصة لشراء الحصة، والباقي تعويضاً.