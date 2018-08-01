«إعمار» تنجز مشروع «برج فيستا» السكني في وسط مدينة دبي

المصدر: Ⅶدبي ـ مشرق علي حيدر

أنجزت إعمار العقارية مشروع «برج فيستا» السكني لتضيفه إلى المعالم العمرانية إلى وسط مدينة دبي. ويتيح تصميم المشروع لسكانه فرصة التمتع بإطلالات على برج خليفة، هذا غير وحداته السكنية المزودة بشرفات واسعة تطل مباشرة على الأفق العمراني للمدينة، إضافة إلى نوافير دبي فاونتن ومختلف أرجاء وسط مدينة دبي.

كانت إعمار أعلنت عن المشروع منتصف 2013 وانتهت من الأعمال الخرسانية للأساسات منتصف 2015 لتنجزه بالكامل مؤخرا بعدما باعته للمستثمرين بالكامل قبل بدء عمليات البناء.

ويقع مشروع برج فيستا على بوليفارد محمد بن راشد، ويتألف من برجين متشابهين في التصميم يتألفان من 20 و65 طابقاً يضمان 120 و520 وحدة سكنية على التوالي. وأكثر ما يميز الشقق هو شرفاتها الواسعة ذات الإطلالات الرائعة، التي تتراصف بنسق يحاكي مظهر خلايا النحل بما يضفي عليها طابعاً استثنائياً.

ويمثل مشروع برج فيستا إضافة مميزة تشكل امتداداً لجماليات التصميم المعماري التي ينفرد بها برج خليفة على المستوى العالمي، من خلال تحقيق التكامل بين الموقع الحيوي، والشكل الهندسي الأنيق، والإطلالات البانورامية البديعة بالتزامن مع اعتماد مفاهيم التطوير المستدام التي تضمن أعلى مستويات الكفاءة في استهلاك الطاقة.

ويعزز برج فيستا محفظة إعمار في دبي، التي حقق إطلاق مبيعاتها مؤخراً نجاحاً مع إقبال أعداد كبيرة من المستثمرين على المستوى الإقليمي ومن الأسواق العالمية أيضاً. ولا شك في أن النمو الكبير الذي تحققه دبي كمحور للأعمال والسياحة في المنطقة، بالإضافة إلى المكانة الراسخة التي يتمتع بها وسط مدينة دبي كوجهة أولى للسكن والعمل والترفيه في المدينة، ساهمت بدور محوري في تعزيز أهمية برج فيستا كخيار استثماري مفضل.

ويمكن لسكان البرج الوصول بسهولة سيراً على الأقدام إلى دبي مول، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، وعلى مقربة من منطقة الأوبرا وحي الأعمال المركزي في دبي. ويرتبط البرجان مباشرة بجسر المترو الذي تم افتتاحه مؤخراً ليربط بين محطة مترو دبي ووسط مدينة دبي. وتم توصيل الخدمة الدائمة من هيئة كهرباء ومياه دبي، وتم الحصول على موافقة الهيئة العامة للدفاع المدني في دبي. ومعظم الأعمال بالمناطق المشتركة والمناطق الرئيسية في الأبراج قيد الاستكمال، كما يجري عرض المنازل على العملاء.