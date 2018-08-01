«هيلتون» تدير ثلاثة فنادق تابعة لـ«الحبتور»

المصدر: Ⅶ دبي- عمرو عادل

وقعت مجموعة الحبتور اتفاقية امتياز مع هيلتون العالمية لفنادقها الثلاثة في الحبتور سيتي، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، بحضور محمد الحبتور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة الحبتور وإيان كارتر، رئيس التطوير والعمارة والتصميم والبناء في هيلتون. وبموجب الاتفاقية، سيتم إطلاق اسم هيلتون على الفنادق الثلاثة لتصبح حبتور بالاس - إل إكس آر هوتيلز أند ريزورتس وفندق في هوتيل - كوريون من هيلتون وفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي.

وقال خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إن دبي تعد ملاذاً آمناً للسياحة والاستثمار، وهذا القرار الذي اتخذته هيلتون باختيار الإمارة لإطلاق مجموعتها المقبلة من الفنادق الفخمة يأتي تأكيداً على قوة وجاذبية دبي والإمارات اقتصادياً.

توسيع

وقال محمد الحبتور: توسيع الشراكة مع هيلتون يشمل ثلاثة فنادق إضافية في الحبتور سيتي، وهو المشروع الأساسي في قطاعات الضيافة والترفيه والتطوير السكني في قلب دبي، لافتاً إلى أنه انتقال قياسي نحو حافظة جديدة من العلامات التجارية، ويعد دليلاً على العلاقة القوية والثقة بين مجموعة الحبتور وهيلتون.

وأضاف أن هذا الإعلان يأتي بعد إعلان المجموعة عزمها توسيع حافظتها في قطاع الفنادق، ويساهم في تعزيز الشراكة مع هيلتون من 5 فنادق إلى 8 فنادق حول العالم.

وأوضح، أنه تم إنهاء الاتفاقية السابقة مع ماريوت بخصوص الفنادق الثلاثة بشكل سلس، ولا يزال هناك علاقة جيدة معها، حيث ستستمر ماريوت في إدارة فنادقنا حول العالم. واتفقت ماريوت ومجموعة الحبتور على توقف الأولي عن إدارة فنادق سانت ريجيس دبي ودبليو دبي الحبتور سيتي وويستن الحبتور سيتي، وجرى التوصل لهذا الاتفاق بين الطرفين ودياً، وتم نقل إدارة الفنادق إلى الجهة المالكة ابتداء من أمس. وأشار الحبتور إلى أن موظفي الفنادق الثلاثة وعددهم 1020 موظفاً لا يزالون على رأس عملهم، فيما تنحى 4 موظفين فقط.

إضافة

وقال إيان كارتر: إضافة الفنادق الثلاثة يعزز الشراكة الاستراتيجية مع الحبتور، والتي تمتد عبر أسواق عدة على المستوى الدولي، وبذلك ستشمل مجموعتنا الآن أكثر من 5 آلاف غرفة متاحة للنزلاء قبل نهاية العام في دبي، والتي تُعتبَر ضمن مراكز الثقل العالمية لصناعة الضيافة، مثل لندن وباريس ونيويورك، على صعيد أعداد الزوار السنويين. وأكد أن دبي شهدت تغيراً كبيراً في السنوات الماضية، خاصة مع الإضافات الجديدة في الوجهات السياحية والفنادق في كل أنحاء المدينة، مضيفاً أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون حدثاً ذا أهمية كبيرة لدبي.