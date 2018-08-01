75 % تخفيضات نهاية صيف دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن تخفيـضات تقدّمها مراكز التسوّق في الإمارة من 2 حتى 4 أغسطس الجاري وذلك احتفاءً بالأسابيع الستة الماضية من مفاجآت صيف دبي التي توّجت بعروض وفعاليات مذهلة.

وسيحظى المتسوّقون خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرصة أخيرة مذهلة تتيح لهم الاستفادة من مجموعة منتجات مقدمة بأسعار مخفضة ومغرية في 680 علامة تجارية لـ 3000 محل تجاري من بينها: «جاب»،«نيويوركر» «كوتون» «ستيف مادن»، «إيكو» «فورايفر 21»، «G2000»، «كارترز»، «يو اس بولو أسن»، «سالسا» و«زارا» وستقدم المحلاّت تخفيضات بنسبة 25٪ حتى 75٪، الأمر الذي سيغني تجربة التسوّق في تلك الفترة. ويتاح لعشاق الديكور والأثاث فرصة تجديد مفروشات وإكسسوارات منازلهم بأسعار مخفضة في متجر «جاشنمال هوم»، و«هوم بوكس».

وتعتبر «مفاجآت صيف دبي» جزءاً من تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يضم مهرجانات تسوّق وأيام تخفيضات كبرى وتجارب تسوّق حصرية، تهدف كلها إلى تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي.