انحسار التضخّم مع تلاشي آثار الضريبة

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة في انحسارها على أساس سنوي خلال يونيو الماضي بعدما ارتفعت في يناير إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 3.29% في الشهر الماضي منخفضاً من 3.48% في مايو ومقابل 3.53% و3.36% و4.45% و4.76% في أبريل ومارس وفبراير ويناير الماضيين على التوالي.

ولفتت إلى زيادة معدلات التضخم على أساس شهري في يونيو الماضي بنحو 0.37% مقارنة بشهر مايو الماضي الذي سجل انخفاضاً طفيفاً بنحو 0.06%، وترجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية وخدمات النقل.

وانخفضت أسعار 5 مجموعات رئيسية على أساس شهري في يونيو مقارنة بشهر مايو 2018، حيث تراجعت مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 0.86%، كما تراجعت مجموعة الاتصالات (تشكل 5.4%) بنحو 0.03%، ونزلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنسبة 1.01%.